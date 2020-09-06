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    • 06.09.2020 10:51
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    lı anneler evlat nöbetinde ağlarken Buldan'ın çocukları lüks yarışına girdi!

    annelerinin önündeki eylemi 1 yılı aşkın süredir devam ediyor. Çocukları dağa kaçırılan acılı aileler, evlatlarına kavuşmak için büyük çileler çekiyor. Kürtlerin haklarını savunduğunu iddia eden ve terör örgütü ile ilişkisini gizlemeyen HDP'li yöneticilerin çocukları ise ultra lüks bir hayat yaşıyor. Eğitiminden alı konularak dağa kaçırılan çocukların tam tersine, HDP'lilerin çocukları yurt dışında en iyi üniversitelerde okuyor. Bunun son örneği HDP Eş Genel Başkanı 'ın kızı oldu. Buldan, 'de 'nde eğitimini sürdürürken, oldukça şaşalı bir hayat yaşıyor. Zelal Buldan'ın paylaşımları bu şaşalı hayatı gözler önüne seriyor.

    Anaevlat nöbetinde ağlarken Buldan'ın çocukları lüks yarışına girdi!

    anneleri, önünde bir umut ile çocuklarını beklerken, HDP'li yöneticilerin ve milletvekillerinin çocukları lüks yaşamları ile dikkat çekiyor. Her açıklamada Kürt halkının savunuculuğuna soyunan HDP'liler, terör örgütü ile ilişkilerini de gizlemiyor. Dağa kaçırılan çocuklar için tek bir söz edemeyen HDP'li yöneticilerin çocuklarına sunduğu hayat ile Kürt ailelere reva gördükleri hayat iki yüzlü tutumlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

    BULDAN'IN KIZI ULTRA LÜKS YAŞAMINI ANBEAN PAYLAŞIYOR

    HDP Eş Genel Başkanı 'ın oğlu 'ın ultra lük yaşamına dair görüntüler çok konuşulurken, bu kez kızı 'ın şaşalı yaşamı ortaya çıktı. hesabından her anını paylaşan Zelal Buldan'ın sık sık seyahat ettiği ve lerde konakladığı görülüyor.

    RİO KARNAVALI'NA BİLE KATILMIŞ

    Ağabeyi Neçirvan Buldan'ın izinden giden Zelal Buldan, deyim yerinde ise 'de ayak basmadık yer bırakmadı. Yıllık 150 bin TL dolayında bir ücrete 'ne kaydını yaptıran Zelal Buldan'ın lüks gezmeleri İngiltere ile de sınırlı kalmadı. Buldan, Rio Karnavalı'na bile katıldı.

    KÖPEĞİNE BİLE NETFLİX AÇTIRDI

    Buldan'ın çocukları lüks yaşama öylesine kapıldı ki, Neçirvan oldukça lüks üstü açık BMW marka bir araçla gezerken, Maldivler'de dünyanın en lüks otellerinden birinde konakladı.

    Ağabeyine nispet yaparcasına harekete geçen Zelal ise, köpeğine Netflix açtırdı. Buldan'ın iki çocuğu lüks yaşam konusunda birbiri ile yarışa girdi.

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