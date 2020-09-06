Diyarbakır anneleri, HDP İl Binası önünde bir umut ile çocuklarını beklerken, HDP'li yöneticilerin ve milletvekillerinin çocukları lüks yaşamları ile dikkat çekiyor. Her açıklamada Kürt halkının savunuculuğuna soyunan HDP'liler, terör örgütü PKK ile ilişkilerini de gizlemiyor. Dağa kaçırılan çocuklar için tek bir söz edemeyen HDP'li yöneticilerin çocuklarına sunduğu hayat ile Kürt ailelere reva gördükleri hayat iki yüzlü tutumlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

BULDAN'IN KIZI ULTRA LÜKS YAŞAMINI ANBEAN PAYLAŞIYOR

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın oğlu Neçirvan Buldan'ın ultra lük yaşamına dair görüntüler çok konuşulurken, bu kez kızı Zelal Buldan'ın şaşalı yaşamı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından her anını paylaşan Zelal Buldan'ın sık sık seyahat ettiği ve lüks otellerde konakladığı görülüyor.

RİO KARNAVALI'NA BİLE KATILMIŞ

Ağabeyi Neçirvan Buldan'ın izinden giden Zelal Buldan, deyim yerinde ise İngiltere'de ayak basmadık yer bırakmadı. Yıllık 150 bin TL dolayında bir ücrete Royal Holloway Üniversitesi'ne kaydını yaptıran Zelal Buldan'ın lüks gezmeleri İngiltere ile de sınırlı kalmadı. Buldan, Rio Karnavalı'na bile katıldı.

KÖPEĞİNE BİLE NETFLİX AÇTIRDI

Buldan'ın çocukları lüks yaşama öylesine kapıldı ki, Neçirvan oldukça lüks üstü açık BMW marka bir araçla gezerken, Maldivler'de dünyanın en lüks otellerinden birinde konakladı.

Ağabeyine nispet yaparcasına harekete geçen Zelal ise, köpeğine Netflix açtırdı. Buldan'ın iki çocuğu lüks yaşam konusunda birbiri ile yarışa girdi.