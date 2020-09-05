Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Göztepe Şehir Hastanesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında, "Göztepe Şehir Hastanesi milletimize hayırlı olsun. Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz. Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;
Bakan Albayrak paylaşımında, "Göztepe Şehir Hastanesi milletimize hayırlı olsun. Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz. Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;
#GöztepeŞehirHastanesi milletimize hayırlı olsun.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 5, 2020
Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz.
Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam👊 pic.twitter.com/RfvNeftcOE