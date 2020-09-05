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    • 05.09.2020 19:15
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    'tan '' paylaşımı: İmtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz

    , Twitter hesabından ile ilgili yaptığı paylaşımda "Göztepe Şehir Hastanesi milletimize hayırlı olsun. Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak: İmtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz
    , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ile ilgili bir paylaşımda bulundu.



    Bakan Albayrak paylaşımında, "Göztepe Şehir Hastanesi milletimize hayırlı olsun. Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz. Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam" ifadelerine yer verdi.



    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;
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    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Göztepe Şehir Hastanesi' paylaşımı: İmtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz
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