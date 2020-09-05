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    • 06.09.2020 04:48
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    'de sosyal mesafe kuralına uymadan asker uğurlayan kişilere ceza kesildi

    , 'nde () sosyal mesafe kuralına uymayarak asker uğurlaması yapan 11 kişiye, 282. maddesi gereği 34 bin 650 lira para cezası kesildiğini açıkladı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) sosyal mesafe kuralına uymayarak asker uğurlaması yapan 11 kişiye, 34 bin 650 lira para cezası kesildiğini açıkladı.

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında AŞTİ'de sosyal mesafe kuralına uymayarak asker uğurlaması yapıldığına ilişkin görüntüler yer aldı.

    Konuyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu, sosyal mesafe kuralına riayet etmeyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davrandığı belirlenen 11 kişi yakalandı.

    Yakalananlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği toplam 34 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.
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