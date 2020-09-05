Ana feryat!

Antalya'da Nazif Genç'in kullandığı otomobile, önceki gece Hasan Hüseyin Demir tarafından pompalı tüfekle 4 el ateş açıldı. Rabia Çerçi (19), göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Gözaltına alınan katil Demir, tutuklandı. İfadesinde Genç'le aralarında husumet olduğunu söyleyen cani, onu korkutmak için ateş ettiğini anlattı. Cenazeyi almaya giden anne Ümit Çerçi "Gül gibi kızımı öldürdüler" diyerek feryat etti. Hayatını kaybeden Rabia Çerçi'nin 2015'te "Manavgat'ta yaşamak istemiyorum" diyerek ortadan kaybolduğu, bir süre sonra da bulunduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, genç kızın 2016'da sosyal medyadan "Hikayenin sonu malum. Ölü bir kadın, katil olduğundan habersiz bir adam" sözleriyle fotoğrafını paylaştığı dikkat çekti.