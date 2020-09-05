Eylül ayının gelmesi ve bazı illerde havaların soğumaya başlamasıyla beraber il il hava durumları merak konusu oluyor. Sonbaharın başlangıcı olan eylül ayıyla birlikte havaların ne zaman soğuyacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu gelişmelerin yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler için sıcaklık uyarısında bulunurken, bazı bölgeler için de kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar...

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Atrvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.