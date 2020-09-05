Eylül ayının gelmesi ve bazı illerde havaların soğumaya başlamasıyla beraber il il hava durumları merak konusu oluyor. Sonbaharın başlangıcı olan eylül ayıyla birlikte havaların ne zaman soğuyacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu gelişmelerin yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler için sıcaklık uyarısında bulunurken, bazı bölgeler için de kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar...
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Atrvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SICAK HAVA UYARISI: Hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 21°C, 27°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İZMİR 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 13°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu
KONYA 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 22°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 26°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 14°C, 25°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 25°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 18°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KARS 10°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
MALATYA 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
İlk saatlerde Güney Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Orta ve doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Orta Karadeniz'de 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz'de 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50km/sa), gece 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75), gece 5 ila 7 (40-60 km/sa), sabah 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, ilk saatlerde güneyinde 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatı, kıyıları sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.