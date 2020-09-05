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    • 05.09.2020 19:28
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    ! ? Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı!

    Bazı illerde hava sıcaklarının düşmeye başlamasıyla vatandaşlar yarın havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı yapılırken bazı iller içinse sıcaklık uyarısında bulunuldu. Yaşadığı ildeki nu öğrenmek isteyen vatandaşlar bu kapsamda "?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Eylül Türkiye geneli HAVA DURUMU raporu

    Pazar günü hava nasıl olacak?

    Eylül ayının gelmesi ve bazı illerde havaların soğumaya başlamasıyla beraber il il hava durumları merak konusu oluyor. Sonbaharın başlangıcı olan eylül ayıyla birlikte havaların ne zaman soğuyacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu gelişmelerin yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler için sıcaklık uyarısında bulunurken, bazı bölgeler için de kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar...

    YARIN HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Atrvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    SICAK HAVA UYARISI: Hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA 16°C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL 20°C, 28°C
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ 16°C, 31°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ 21°C, 27°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

    İZMİR 20°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 11°C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA 19°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 18°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 24°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 26°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    BURDUR 14°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 21°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 16°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI 13°C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR 14°C, 26°C
    Parçalı bulutlu

    KONYA 17°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 13°C, 22°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE 17°C, 26°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU 14°C, 25°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 19°C, 25°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    AMASYA 18°C, 32°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    RİZE 21°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    SAMSUN 21°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON 21°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 12°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    KARS 10°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    MALATYA 17°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN 12°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 19°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 23°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 23°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 25°C, 41°C
    Az bulutlu ve açık

    DENİZLERDE HAVA
    İlk saatlerde Güney Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

    KARADENİZ
    Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Orta ve doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Orta Karadeniz'de 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz'de 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

    MARMARA
    Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

    EGE
    Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50km/sa), gece 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75), gece 5 ila 7 (40-60 km/sa), sabah 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, ilk saatlerde güneyinde 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi.

    AKDENİZ
    Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatı, kıyıları sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

    VAN GÖLÜ
    Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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    Haberler Güncel 6 Eylül HAVA DURUMU! Pazar günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı!
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