KPSS’de HES kodu şart mı? 2020 KPSS için HES kodu gerekli mi?

KPSS için HES kodu gerekli mi? 2020 KPSS sınavına sayılı gün kaldı. 6 Eylül'de yapılacak KPSS sınavına giriş yapacak adaylar sınav öncesi son belgeleri toplayıp hazırlıklarını tamamlıyor. Lisans sınavı öncesi heyecan doruğa çıktı. Peki, KPSS için HES kodu gerekli mi? Sağlık Bakanlığı tarafından verilen HES kodunun sınav için gerekli olup olmadığı merak ediliyor.

SINAV BAŞVURUSUNA HES KODU NASIL EKLENİR?

ÖSYM sınavları kapsamında sınava katılacak adayların sınav başvurularını gerçekleştirirken HES kodu ile başvurularını yapmaları zorunlu oldu. Sınava başvuru yapacak adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nde (ais.osym.gov.tr) başvuru ekranında HES kodlarını girebilecekleri bölümü doldurup başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Bunun için sınav başvurusunu devam edebilmek için HES kodu bilgilerim bölümüne giriş yapınız. Yeni kayıt kısmına, HES kodu bilgilerini girin.