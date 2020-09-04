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    • 04.09.2020 Gazete
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    Hiç coronamadık

    genelinde Coronavirüs salgınında birinci dalganın ikinci piki yaşanmaya başladı. Her an yeni önlemler alınabilir.

    Hiç coronamadık

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle 'da vakaların artış gösterdiğini belirtti. Yayınlanan risk haritasında Başkent'in birçok yerinin kırmızıya döndüğü gözlendi. Ali Yerlikaya da Megakent'teki tehlikeye dikkat çekti. Covid 19 temaslı vatandaşlara "Sizden bir şey istiyorum bu şehrin valisi olarak; Allah rızası için dışarı çıkmayın" dedi.

    HASTA ÖĞRENCİYE KAYIT HAKKI
    YÖK, Kovid-19 hastası ve karantinada olan üniversite öğrencilerine kayıt hakkı tanıdı. Bu kişilerin, raporlarını, rapor tarihinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri durumunda, kayıtları yapılabilecek

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