Hiç coronamadık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle Ankara'da vakaların artış gösterdiğini belirtti. Yayınlanan risk haritasında Başkent'in birçok yerinin kırmızıya döndüğü gözlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Megakent'teki tehlikeye dikkat çekti. Covid 19 temaslı vatandaşlara "Sizden bir şey istiyorum bu şehrin valisi olarak; Allah rızası için dışarı çıkmayın" dedi.

HASTA ÖĞRENCİYE KAYIT HAKKI

YÖK, Kovid-19 hastası ve karantinada olan üniversite öğrencilerine kayıt hakkı tanıdı. Bu kişilerin, raporlarını, rapor tarihinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri durumunda, kayıtları yapılabilecek