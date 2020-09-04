Grip aşısı koronadan korur mu? 2020 grip aşısı fiyatı ne kadar kaç lira oldu?

2020 grip aşısı fiyatı ne kadar? Grip aşısı koronadan korur mu sorusu gündeme oturdu. Her yıl yaptırılan grip aşısına bu yıl büyük ilgi gösteriliyor. Bunun sebebi ise koronavirüs salgınının olması. Salgın hastalık nedeniyle grip aşısı koronadan korur mu? Grip aşısı fiyatı ne kadar sorularına yanıt aranıyor. Uzmanlara göre Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer.
GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR?
Geçen yıl grip aşısının fiyatı 72 TL idi. Bu yıl için henüz bir fiyat açıklaması yapılmadı. Eczanelerde henüz grip aşısı bulunmamakla birlikte randevulu sistem işlemektedir. İstanbul'da birçok eczanede randevulu sisteme geçilmiştir.
GRİP AŞISI KORONADAN KORUR MU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip ve zatürre aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, uzmanların grip ve zatürre aşısı yaptırılması yönündeki tavsiyelerine ilişkin soru üzerine, herkesin aşı olması gibi bir durumun dünyada söz konusu olmadığını ve bunun önerilmediğini söyledi.
Dünyada böyle bir üretimin de söz konusu olmadığına işaret eden Koca, "Bilim Kurulunda bu konu gündeme geldi. Özellikle kimlere aşı yapılma zorunluluğunun olduğunu genel olarak biliyoruz ama Kovid döneminde kimler daha riskli olabilir, bununla ilgili çalışma yapılıyor olacak. Zannediyorum bu bir iki hafta içerisinde netleşmiş olur." diye konuştu.
Grip aşısının kimlere uygulanacağının genel kriterlerinin bilindiğinin altını çizen Koca, "Bu yıl Kovid'in yaygın görüleceğini bildiğimiz için Kovid nedeniyle daha çok risk taşıyan hangi hasta grubu olabilir, bununla ilgili Bilim Kurulumuz bir çalışma yapıyor. " ifadelerini kullandı.
KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRMALIDIR?
Sağlık Bakanlığı, kimlerin mutlaka grip aşısı olması gerektiğini açıkladı.
"65 yaş üstündekiler, enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklar-bebekler kadar duyarlıdır. Yaşlılar grip olduklarında hastalığı daha ağır geçirebilirler. Sinüzit, orta kulak iltihabı ve çok basit bir mikroorganizma sonucunda grip bir anda zatürre hastalığına dönüşebilir ve hayati risk taşıyabilir. Yaşlılarımızı aşısı olan enfeksiyon hastalıklarından korunmak için en önemli korunma yöntemi aşılamadır" denilen açıklamada, mutlaka grip aşısı yaptırması gereken gruplar da şöyle sıralandı;
65 yaş ve üzerindekiler
Kronik böbrek yetmezliği olanlar
Kalp damar sistemi hastaları
Şeker hastaları Hamileler
Astım, kronik akciğer hastalığı olanlar
6 ay-18 yaş arası olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler.
GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPTIRILMALI?
Sağlık Bakanlığı Mevsimsel Grip sayfasında şu detaylar yer aldı;
"Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer. "