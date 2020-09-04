Özel güvenlik görevlisi olma şartları nelerdir?

Öncelikle özel güvenlik görevlisi olmak için sağlamanız gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler özel güvenlik görevlisi olmak için başvuru yapabilirler.

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir. Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır. Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. Bunun dışında bay adaylar gibi bayanlar da özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilirler.

Özel güvenlik görevlisi nasıl olunur?

Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir. Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılınabilir. Öncelikle silahlı ve silahsız olmak üzere iki çeşit özel güvenlikçi bulunmaktadır. Bu ikisi için de aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır.