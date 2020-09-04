egm.gov.tr adresinden 88.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçlarının açıklanması adaylar tarafından merakla bekleniyor. Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Adaylar açıklanacağı tarih ,se adayları tarafından merak ediliyor. Takvime göre, ÖGG sınav sonuçlarının 4 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını başkanlığın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden de ilan edilecektir.
ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖGG sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Adaylar açıklanacağı tarih ,se adayları tarafından merak ediliyor. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen ÖGG sınav sonuçlarının 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanması bekleniyor.
Özel Güvenlik sınavı sonuçları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden erişime açılacak.
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ÖGG SINAV SONUÇ İTİRAZI HAKKINDA BİLGİLER
07-09 Eylül 2020 : Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
11 Eylül 2020 : Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır. Adaylar, banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.
Güvenlik görevlilerinin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları nelerdir?
Koruma ve güvenliği sağlamış oldukları alanlara girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üst aramasını gerçekleştirme, eşyalarını ise X-ray gibi çeşitli güvenlik sistemlerinden geçirme,
Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik kontrolü yapma,
Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı olan kişileri yakalama,
Yangın, deprem gibi çeşitli afet durumlarında görev alanında bulunan iş yeri ve konutlara girme,
Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanet alma
Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma,
Gibi görev yetki ve sorumluluklara sahiptir.
Özel güvenlik görevlisi olma şartları nelerdir?
Öncelikle özel güvenlik görevlisi olmak için sağlamanız gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler özel güvenlik görevlisi olmak için başvuru yapabilirler.
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir. Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır. Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. Bunun dışında bay adaylar gibi bayanlar da özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilirler.
Özel güvenlik görevlisi nasıl olunur?
Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir. Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılınabilir. Öncelikle silahlı ve silahsız olmak üzere iki çeşit özel güvenlikçi bulunmaktadır. Bu ikisi için de aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır.