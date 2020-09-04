Solingen faciası

Almanya'nın Solingen kentinde meydana gelen trajik olay, ülkeyi sarstı. Polonyalı Christiane Kias (27), yaşları 1, 2, 3, 6 ve 8 olan çocukların katletti. Cani anne, olayın ardından 11 yaşındaki oğlunu alıp 35 kilometre uzaktaki Düsseldorf'taki anneannesine yolladı.

Kendini kentteki trenin önüne atıp intihar etmek istedi. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Son dönemde ailenin kapısına sık sık polisin geldiğini söyleyen Türk komşular, "Çocukları neden koruma altına almadılar" diyerek isyan etti. Annenin cinayetleri neden işlediği ise öğrenilemedi.