NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX nedir? Akdeniz’de NAVTEX ilan eden ülkeler!

NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX nedir? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları devam ederken son günlerde sıkça NAVTEX ilan ediliyor. Vatandaşlar da NAVTEX ilan etmenin ne demek olduğunu merak ediyor. Peki, NAVTEX nedir? Son olarak Rusya'nın atış eğitimleri için 2 yeni NAVTEX ilan edildi.

12 EYLÜL'E KADAR UZATILMIŞTI

Türkiye Doğu Akdeniz'de 2 yeni NAVTEX kararı yayınladı. NAVTEX kararı 8-22 Eylül ve 17-25 Eylül tarihleri arasında 2 farklı konumda "Rusya atış eğitimleri" başlığını kapsıyor.

Doğu Akdeniz'de sismik tarama faaliyetleri yürüten Oruç Reis gemisi için daha önce 1 Eylül'e kadar NAVTEX ilan edilmişti. 31 Ağustos'ta 1 Eylül'de bitecek NAVTEX'in süresi 12 Eylül'e kadar uzatılmıştı.