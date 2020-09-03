NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX nedir? Akdeniz’de NAVTEX ilan eden ülkeler!

NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX nedir? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları devam ederken son günlerde sıkça NAVTEX ilan ediliyor. Vatandaşlar da NAVTEX ilan etmenin ne demek olduğunu merak ediyor. Peki, NAVTEX nedir? Son olarak Rusya'nın atış eğitimleri için 2 yeni NAVTEX ilan edildi.
12 EYLÜL'E KADAR UZATILMIŞTI
Türkiye Doğu Akdeniz'de 2 yeni NAVTEX kararı yayınladı. NAVTEX kararı 8-22 Eylül ve 17-25 Eylül tarihleri arasında 2 farklı konumda "Rusya atış eğitimleri" başlığını kapsıyor.
Doğu Akdeniz'de sismik tarama faaliyetleri yürüten Oruç Reis gemisi için daha önce 1 Eylül'e kadar NAVTEX ilan edilmişti. 31 Ağustos'ta 1 Eylül'de bitecek NAVTEX'in süresi 12 Eylül'e kadar uzatılmıştı.
NAVTEX NEDİR?
Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
NAVTEX İLANI NE ANLAMA GELİYOR?
Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.
Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır. Mesajların yazılı olarak gönderilmesi, daha sonrada da mesaj üzerinde çalışabilmeyi mümkünkılar; özellikle İngilizce'si iyi olmayanlar için bu önemlidir. Diğer bir avantaj ise, ihtiyaç duyulan bilgilerin operatör tarafından seçilebilmesi ve istenmeyen bilgilerin bastırılmamasıdır.