Turizmin göz bebeği Bodrum, lüks yatların uğrak yeri haline geldi. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin ailesi milyon dolarlık yat "Katara'ya" yerleşti. Milas-Bodrum havalimanına iniş yapan Katar kraliyet ailesinin özel Jumbo jetinden 2 kamyon eşya indirildi. Yaklaşık 500 bavul ve çok sayıda dalış tüpü kamyonlardan inmesi ise saatler sürdü. Gıda kamyonlarının biri gitti diğeri geldi. Yüzen saraya tatil yapacak olan kraliyet ailesi için özel aşçılar, garsonlar, dalış eğitmenleri, çocukların dadıları, korumalar ve tekne personelleri ile birlikte toplam 180 kişinin geldiği tahmin ediliyor. Kaç gün kalacakları ise bilinmiyor.

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123 metre boyunda ve 23 metre genişliğindeki yatın değeri 300 milyon dolar. 36 kişiye kadar konaklama imkanı sunan yat, 56 mürettebatı taşıma kapasitesine sahip. Çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip lüks yatta spor salonu, asansör, yüzme havuzu, sinema, yüzme platformu, beach club, helikopter pisti, sualtı ışıkları, güzellik salonu gibi bölümler yer alıyor.