Güncel Korona tablosu! İl İl Türkiye Korona haritası! En çok vaka hangi ilde var?

İl il Türkiye Korona haritası açıklandı! Güncel Korona tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin virüsle mücadelesindeki son durumunu açıkladı. İllerdeki son durum ve vaka durumları da belli oldu. Peki, en çok vaka hangi ilde var? Koca'nın açıklamasına göre vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara oldu. Ankara'da hasta sayısının İstanbul'u ikiye katladığı belirtiliyor.
Bakan Koca şunları söyledi;
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri halen yüksek riskli illerimiz arasında. Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Şanlıurfa'da yüzde 59, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardık. HES kodu başarıyla devam ediyor.
İzolasyon tedbirine uymayan 153 bin pozitif kişi bu sayede tespit edildi. Koronavirüsün mevsimsel hastalıklarla birleşmesi mümkündür ancak bu duruma karşı yeni tedbirlerimiz alındı ve mücadelemizin boyutu değişecek.
HES kodu uygulaması, kitle ulaşım araçlarından sonra, birçok sosyal mekana girişte de uygulanmak üzere yaygınlaştırılacaktır.
Koca ayrıca, "Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu'da maalesef artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Yer yer Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahaleyle sorunlar aşılmaktadır. "(Filyasyon) Konya'da 460, Şanlıurfa'da 200, Mardin'de 111, Diyarbakır'da 370, Erzurum'da 207, İzmir'de 350, Kayseri'de 120 ekip sahada. Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi yaşlılarımıza göre daha yüksek. Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat geçmiş durumda.
Yaş artıkça hem erkeklerde hem kadınlarda vefat oranımız dramatik bir şekilde artıyor. 2020'de enfeksiyon nedeniyle hasta sayısı artmazken, koronavirüs nedeniyle sayı artmaktadır.
İyileşen vatandaşlarımızın yaş ve cinsiyet dağılımını görüyoruz. Genç ve orta yaş grubunda iyileşmelerinin yaşlılara göre daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yaşlı nüfusumuzun hastalığa yakalanmakla birlikte pinomoniyi yaşadıklarını gösteriyor.
İl bazında hastalarımızın, yoğun bakım ve entübe olan hastalarımızın yaş ortalamalarını görüyoruz. Hasta yaş ortalaması diğerlerinden yüksek olan illerimiz Gümüşhane, Uşak, Sinop, Aksaray hasta yaş ortalaması en yüksek olduğu iller. Yoğun bakımda ve entübe olan hastalarımızın en yoğun 65-75 bandında olduğu görülmektedir.
60 yaş ve üstü vatandaşlarımızın entübe olma oranının dramatik şekilde net görülüyor. Herkesten özellikle rica ediyorum, yaşlılarımızı özellikle daha özenle koruyalım. Yaşlılarımızın hasta olmamalarını sağlamak, koruyup, kollamak hepimizin görevi olmalı." ifadelerini kullandı.