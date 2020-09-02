Zoom giriş nasıl yapılır? Zoom nasıl kullanılır? Zoom Türkçe indirme nasıl yapılır?

Zoom nasıl kullanılır? Zoom giriş nasıl yapılır? Zoom Türkçe indirme nasıl yapılır? Okulların açılmasıyla birlikte öğrenci ve öğretmenler Zoom programı üzerinden online görüşme yapıyor. İş hayatında toplantılarda da kullanılan Zoom programının nasıl kullanıldığı araştırılıyor. Peki, Zoom nasıl kullanılır? Zoom giriş nasıl yapılır?

ZOOM NASIL KULLANILIR?

Canlı bağlantı sırasında arkadaki görüntüye özen gösterin! Zoom veya Microsoft Teams gibi programlar yoluyla yapılan görüntülü video bağlantılarında, öncelikle öğrenciler sadece kendi öğretmeninden gelecek e-posta veya mesajdaki bağlantılara tıklamalı. Öğrenci, mümkünse yalnız olacağı ve sakin bir odadan katılmalı. Görüntülü konuşma sırasında görüntünün arka planında, yaşadığı yeri ve ailesi ile ilgili özel bilgileri açığa çıkarabilecek resimler olmamalı.