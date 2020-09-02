Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Giresun'daki incelemelerini sürdürüyor. Sel felaketinden etkilenen Espiye'deki Soğukpınar Beldesini ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu ardından Dereli'ye geçti. Dereli'ye yapılacak yeni köprünün imalatına önümüzdeki günlerde başlanacağını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, vatandaşların devletin Giresun'a sahip çıkmasından ve şehri yeni görüntüsüne kavuşturmak için yapılan çalışmalardan mutlu olduğunu belirterek, "Biz de vatandaşlarımızın güzleri gülünce, onların normal hayatına döndüklerini gördükçe mutlu oluyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da afetin izlerini silebilmek için çalışmaları yakından takip ediyor. Bugün Giresun'daki aşırı yağışların ardından sel felaketinden etkilenen Espiye ilçesi Soğukpınar Beldesinde incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.
Hasarlı yolları inceleyen Karaismailoğlu Espiye'de çalışmaların hızlanması için gerekli talimatları verdi. Bakan Karaismailoğlu yoğun tempoda çalışan işçiler ile kısa bir süre sohbet ederek, onlara moral verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Espiye'deki incelemelerin ardından Dereli'ye geçerek burada çalışmalarını sürdürdü. Dereli'nin temizlenmesi ve Celal Müdür Caddesinin asfaltlanmasından sonra iş yerlerini açmak için son hazırlıklarını yapan esnaf ile sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, yapılacak çalışmalar hakkında esnaf ve vatandaşlara bilgi verdi. İlçe merkezinde iyileştirme çalışmalarında görev alan personel ile sohbet eden Karaismailoğlu, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.
DERELİ'DE YAPILACAK YENİ KÖPRÜNÜN 1 AY İÇİN DE HİZMET VERMESİ PLANLANIYOR
Dereli'de yapılacak yeni köprü ile ilgili gazetecilere bilgilendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, köprünün 38 metre açıklıklı olacağını ve aşırı yağışlardan etkilenmeyecek şekilde inşa edileceğini bildirdi. Köprünün imalatına önümüzdeki günlerde başlanacağına ve yaklaşık 1 ay içinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.
"BİZ DEVLETİMİZ, MİLLETİMİZ İÇİN VARIZ"
Bir gazetecinin kısa zamanda yapılan işlere dikkat çekerek, "Ailenizden uzak, günde 20 saat çalışarak yoruluyor, günlerdir acılara şahit oluyorsunuz. İnsan olarak, bir baba olarak ne düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"Biz devletimiz, milletimiz için varız. Onların ihtiyaçlarını karşılamakla mükellefiz. Önemli olan vatandaşımızın memnuniyeti normal hayata dönmesi. Herhangi bir yorgunluk yok, gayet dinç durumdayız. Vatandaşlarımız devletin Giresun'a sahip çıkmasından ve şehrin yeni görüntüsüne kavuşturulması için yapılan çalışmalardan mutlu. Biz de vatandaşlarımızın yüzleri gülünce, onların normal hayatına döndüklerini gördükçe mutlu oluyoruz."
İncelemeler sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile karşılaşan Bakan Karaismailoğlu Sayın Soylu ile bir süre sohbet etti.