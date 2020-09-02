Dereli'de yapılacak yeni köprü ile ilgili gazetecilere bilgilendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, köprünün 38 metre açıklıklı olacağını ve aşırı yağışlardan etkilenmeyecek şekilde inşa edileceğini bildirdi. Köprünün imalatına önümüzdeki günlerde başlanacağına ve yaklaşık 1 ay içinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"BİZ DEVLETİMİZ, MİLLETİMİZ İÇİN VARIZ"

Bir gazetecinin kısa zamanda yapılan işlere dikkat çekerek, "Ailenizden uzak, günde 20 saat çalışarak yoruluyor, günlerdir acılara şahit oluyorsunuz. İnsan olarak, bir baba olarak ne düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:





"Biz devletimiz, milletimiz için varız. Onların ihtiyaçlarını karşılamakla mükellefiz. Önemli olan vatandaşımızın memnuniyeti normal hayata dönmesi. Herhangi bir yorgunluk yok, gayet dinç durumdayız. Vatandaşlarımız devletin Giresun'a sahip çıkmasından ve şehrin yeni görüntüsüne kavuşturulması için yapılan çalışmalardan mutlu. Biz de vatandaşlarımızın yüzleri gülünce, onların normal hayatına döndüklerini gördükçe mutlu oluyoruz."

İncelemeler sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile karşılaşan Bakan Karaismailoğlu Sayın Soylu ile bir süre sohbet etti.