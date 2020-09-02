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    • 02.09.2020 08:09
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    Son dakika: 'de mescide pompalı tüfekli saldırı

    Son dakika haberine göre, 'in Buca ilçesinde, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler pompalı tüfekle mescide ateş açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    İzmir'de mescide pompalı tüfekli saldırı

    Olay, saat 02.00 sıralarında İnönü Mahallesi 677/3 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre sonra açılacak mescide, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, açılan ateş sonucu mescidin camları kırıldı.


    YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de çevrede incelemelerde bulundu. Polis, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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