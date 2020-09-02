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    • 02.09.2020 11:28
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    'den ile ilgili flaş açıklama! Bugün sona erecek

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 2020- Ön Lisans Sınavı için başvuruların bugün sona ereceği açıklandı.

    ÖSYM'den KPSS ile ilgili flaş açıklama

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (), 2020- Ön Lisans Sınavı başvurularının bugün sona ereceği duyuruldu.

    ÖSYM'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için bugün başvurular sona erecektir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sona erecektir" denildi.

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