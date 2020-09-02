Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı başvurularının bugün sona ereceği duyuruldu.
ÖSYM'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için bugün başvurular sona erecektir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sona erecektir" denildi.
ÖSYM'den KPSS ile ilgili flaş açıklama! Bugün sona erecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için başvuruların bugün sona ereceği açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı başvurularının bugün sona ereceği duyuruldu.