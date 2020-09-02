Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı başvurularının bugün sona ereceği duyuruldu.



ÖSYM'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için bugün başvurular sona erecektir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sona erecektir" denildi.