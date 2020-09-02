Fatih Nurullah kimdir? Fatih Nurullah neden tutuklandı? Uşşaki tarikatı nedir?

1973 yılında İstanbul'da Özdemiroğlu ilk okulu, 1976 yılında Kemal Atatürk ortaokulunu bitiren Fatih Nurullah, 1979 yılında Haydarpaşa Erkek lisesinden mezun oldu.

Uşşaki Tarikatı lideri olarak ortaya çıkmadan önce Fatih Nurullah'ın çok farklı bir geçmişi var. Liseden sonra İstanbul Üniversitesi Spor akademisi mezunu olan Fatih Nurullah, Milli güreşçi oldu. Güreş yaptığı dönemde 57 kiloda Türkiye şampiyonluğu ve balkan üçüncülüğü elde etti.

Fatih Nurullah, Nakşi şeyhine tabi olan babasının isteği ile ilk olarak bu cemaatle tanıştı. 1982 yılında Nakşi şeyhlerinden Şerif Atalay'ın yanında dini eğitim aldı.