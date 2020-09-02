DHY kura sonuçları isim listesi! 94. DHY kura sonuçları sorgulama ekranı!

DHY kura sonuçları isim listesi sorgula! Devlet Hizmeti Yükümlülüğü 94. DHY kura sonuçları sorgulama ekranı başvuru yapanlar tarafından sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı DHY ön başvuruları Temmuz ayında tamamlanmış ve kura çekilişinin 2 Eylül günü saat 10:00'da başlayacağı duyurulmuştu. Kuranın tamamlanmasının ardından DHY kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor.

DHY KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DHY kurası 02 Eylül 2020 Çarşamba günü yapılacak. Kurum tarafından, 'Kura çekilişi 02.09.2020 tarihi saat 10:00'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir.