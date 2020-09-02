DHY kura sonuçları isim listesi! 94. DHY kura sonuçları sorgulama ekranı!

DHY kura sonuçları isim listesi sorgula! Devlet Hizmeti Yükümlülüğü 94. DHY kura sonuçları sorgulama ekranı başvuru yapanlar tarafından sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı DHY ön başvuruları Temmuz ayında tamamlanmış ve kura çekilişinin 2 Eylül günü saat 10:00'da başlayacağı duyurulmuştu. Kuranın tamamlanmasının ardından DHY kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor.
DHY KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
DHY kurası 02 Eylül 2020 Çarşamba günü yapılacak. Kurum tarafından, 'Kura çekilişi 02.09.2020 tarihi saat 10:00'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir.
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura sonucu yerleşenler listesi Genel Müdürlüğümüz internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. (Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı
(https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.)'
DHY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ATAMAYA ESAS BELGELER
1) Mal Bildirim Formu
2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)
3) Askerlik Durum Belgesi
4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi
5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)
6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edeceklerdir.