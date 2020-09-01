Türk ve Rus askerlerinin İdlib'de ortak tatbikat yaptığına yönelik haberlerin doğru olmadığı, söz konusu faaliyetin ortak eğitim olduğu belirtildi.



Alınan bilgilere göre, Türk ve Rus askerlerinin İdlib'de gerçekleştirdiği ortak faaliyetin tatbikat olmadığı, M4 kara yolunda yapılan ortak devriyelerin usullerine yönelik ortak eğitim olduğu öğrenildi.



26 MÜŞTEREK DEVRİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Söz konusu eğitimin dün yapıldığı, bugün de tekrarlandığı belirtildi. Ayrıca İdlib'de Türkiye ve Rusya tarafından şimdiye kadar 26 müşterek devriye gerçekleştirildiği kaydedildi.





