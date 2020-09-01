Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.09.2020 13:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.09.2020 13:28
    ABONE OL

    Son dakika: 'de, lerinden ortak eğitim

    Son dakika haberine göre, lerinin 'de ortak tatbikat yaptığına yönelik haberlerin doğru olmadığı, söz konusu faaliyetin ortak eğitim olduğu belirtildi.

    Türk ve Rus askerlerinden ortak eğitim

    lerinin 'de ortak tatbikat yaptığına yönelik haberlerin doğru olmadığı, söz konusu faaliyetin ortak eğitim olduğu belirtildi.


    Alınan bilgilere göre, Türk ve Rus askerlerinin İdlib'de gerçekleştirdiği ortak faaliyetin tatbikat olmadığı, kara yolunda yapılan ortak devriyelerin usullerine yönelik ortak eğitim olduğu öğrenildi.

    26 MÜŞTEREK DEVRİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
    Söz konusu eğitimin dün yapıldığı, bugün de tekrarlandığı belirtildi. Ayrıca İdlib'de ve tarafından şimdiye kadar 26 müşterek devriye gerçekleştirildiği kaydedildi.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: İdlib'de, Türk ve Rus askerlerinden ortak eğitim
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri