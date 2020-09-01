KPSS ertelenecek mi? 2020 KPSS günü sokağa çıkma yasağı var mı? KPSS iptal mi?

KPSS ertelenecek mi? 2020 KPSS iptal mi? KPSS günü sokağa çıkma yasağı var mı? KPSS sınavları için heyecan dorukta. 2020 yılında binlerce kişinin giriş yapacağı sınava sayılı gün kaldı. Ancak Korona virüs vakalarının artması nedeniyle sınavların iptal edilip edilmeyeceği merak edilmeye başlandı. Peki, KPSS iptal mi? KPSS ertelenecek mi? İşte detaylar…

KPSS ERTELENECEK Mİ?

2020 KPSS'nin erteleneceği ya da iptal olacağına yönelik bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.