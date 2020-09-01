En güzel Eylül ayı sözleri şiirleri! Hoş geldin Eylül sözleri yoğun şekilde araştırılıyor. Eylül ayına girilmesinin ardından yaz heyecanı bitti. Bir yandan sonbaharı karşılarken bir yandan da Eylül ayı için mesajlar paylaşılıyor. Romantik sonbahar mevsiminin ilk ayı olan Eylül, sararmış yapraklar ve rüzgarlı havalarla hafızalarımızda yer alıyor. Peki, Eylül ayı sözleri nelerdir? Eylül ayı sözleri WhatsApp ve sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. İşte, en güzel Eylül ayı sözleri şiirleri…

EN GÜZEL EYLÜL AYI SÖZLERİ VE MESAJLARI!

"Hoş geldin canım Eylül, herkese güz bana ilkbahar getirdin."

"Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla, Eylül'ü konuşalım..."

"Bundan sonra hiç Eylül olmayacakmış ama bundan sonrası hep de Eylül'müş gibi."

"Elinde değildir akşam serinliğinde üşürsün. Eylül'den itibaren geceler hazindir uzundur."

"Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi, Eylül diyorsun, tam da orada başlıyor ayrılık."