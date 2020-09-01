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    • 01.09.2020 08:59
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    1 Eylül Salı! ders programı ilkokul, ortaokul, lise!

    1 Eylül Salı günü araştırılıyor. Uzaktan eğitim alan öğrenciler ders programı sorgulaması yapıyor. İlkokul, ortaokul, lise na haberimizden ulaşabilirsiniz. EBA TV ilkokul kanalında saat 09:00 ve 10:00'da 1. sınıflar için eğitim verilecek. Geçtiğimiz yıl saat 09:00'da 1. sınıf dersleri başlamış, 10:00'da 11:00'a kadar ise 2. sınıflar için eğitim verilmişti. İşte, 1 Eylül EBA ders programı!

    EBA ders programı 1 Eylül Salı! EBA TV ders programı ilkokul, ortaokul, lise!

    EBA TV ders programı ilkokul, ortaokul, lise! 1 Eylül Salı EBA ders programı hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. 2020 – 2021 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte EBA TV dersleri de öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, EBA TV ders programında hangi dersler var? İlkokul, ortaokul ve lise EBA ders programı nasıl?

    EBA TV DERS PROGRAMI İLKOKUL

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    EBA TV DERS PROGRAMI LİSE

    EBA TV FREKANSLARI

    Milli Eğitim Bakanlığı, TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.

    Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden ve Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak:

    Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.

    DERSLER NASIL OLACAK?

    31 Ağustos uzaktan eğitim ders saatleri açıklandı. EBA TV ilkokul kanalında saat 09:00 ve 10:00'da 1. sınıflar için eğitim verilecek. Geçtiğimiz yıl saat 09:00'da 1. sınıf dersleri başlamış, 10:00'da 11:00'a kadar ise 2. sınıflar için eğitim verilmişti. Liseler için ise 09:00'da 9. sınıf dersleri anlatılmıştı. EBA TV ortaokul ders programı ise ilk olarak 5. sınıf dersleri ile başlıyor.

    EBA ortaokul kanalında saat 09:00'da Türkçe dersi başlayacak. Saat 09:30'da ise 5. sınıflar için matematik dersi olacak. Lise ders programı ise 9. sınıf dersleri ile başlıyor.

    TRT-EBA FREKANS BİLGİLERİ

    Uydu: Türksat 4A
    Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3
    Frekans: 12084 H 13750

    HD Alış bilgileri:

    Alış frekansı :12.084 MHz

    Polarizasyon : Yatay (H)

    Sembol oranı : 13.750

    FEC : 2/3

    SD Alış bilgileri:

    Alış frekansı :11.916 MHz

    Polarizasyon : Dikey (V)

    Sembol oranı : 30.000

    FEC : 3/4
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