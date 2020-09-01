EBA ders programı 1 Eylül Salı! EBA TV ders programı ilkokul, ortaokul, lise!

EBA TV ders programı ilkokul, ortaokul, lise! 1 Eylül Salı EBA ders programı hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. 2020 – 2021 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte EBA TV dersleri de öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, EBA TV ders programında hangi dersler var? İlkokul, ortaokul ve lise EBA ders programı nasıl?
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EBA TV FREKANSLARI
Milli Eğitim Bakanlığı, TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.
Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden ve Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak:
Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.
DERSLER NASIL OLACAK?
31 Ağustos uzaktan eğitim ders saatleri açıklandı. EBA TV ilkokul kanalında saat 09:00 ve 10:00'da 1. sınıflar için eğitim verilecek. Geçtiğimiz yıl saat 09:00'da 1. sınıf dersleri başlamış, 10:00'da 11:00'a kadar ise 2. sınıflar için eğitim verilmişti. Liseler için ise 09:00'da 9. sınıf dersleri anlatılmıştı. EBA TV ortaokul ders programı ise ilk olarak 5. sınıf dersleri ile başlıyor.
EBA ortaokul kanalında saat 09:00'da Türkçe dersi başlayacak. Saat 09:30'da ise 5. sınıflar için matematik dersi olacak. Lise ders programı ise 9. sınıf dersleri ile başlıyor.
TRT-EBA FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3
Frekans: 12084 H 13750
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : 3/4