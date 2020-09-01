EBA ders programı 1 Eylül Salı! EBA TV ders programı ilkokul, ortaokul, lise!

EBA TV FREKANSLARI

Milli Eğitim Bakanlığı, TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.

Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden ve Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak:

Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.

DERSLER NASIL OLACAK?

31 Ağustos uzaktan eğitim ders saatleri açıklandı. EBA TV ilkokul kanalında saat 09:00 ve 10:00'da 1. sınıflar için eğitim verilecek. Geçtiğimiz yıl saat 09:00'da 1. sınıf dersleri başlamış, 10:00'da 11:00'a kadar ise 2. sınıflar için eğitim verilmişti. Liseler için ise 09:00'da 9. sınıf dersleri anlatılmıştı. EBA TV ortaokul ders programı ise ilk olarak 5. sınıf dersleri ile başlıyor.

EBA ortaokul kanalında saat 09:00'da Türkçe dersi başlayacak. Saat 09:30'da ise 5. sınıflar için matematik dersi olacak. Lise ders programı ise 9. sınıf dersleri ile başlıyor.