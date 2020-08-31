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Son dakika haberi... Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor...

İsmail Demir'in açıklamalarından satırbaşları:

Uzay konusunda ilk adımımız belki uyduydu. Malumunuz Göktürk-1 uydusunda önemli ölçüde çalışmalar yapıldı ve kabiliyetler kazanıldı. Uydu imalatı ve testi için bütün ekipmanlarımız mevcut. Tabii bu uyduyu yapmak kadar fırlatmak da önemli. Uydu fırlatmak da çeşitli teknolojilerin içinde bulunduğu önemli bir olay. Çalışmalar devam ediyor, füze sistemlerimiz için çalışmalar devam ederken bunun bir parçası olarak da uzaya erişim çalışmalarının devam ettiğini söylemek sürpriz olmaz. İki yıl kadar önce yaptığımız atışı yeni duyurmuş olduk.

TÜRKİYE UZAYA ERİŞEBİLEN BİR ÜLKE OLDU

Bu uzaya ulaşabileceğimiz ve orada bir uzay aletini veya bir roketi hareket ettirebileceğimiz, çeşitli manevralar yaptırabileceğimizin gösterimi oldu. Bunun benzeri çalışmalar devam etti, ediyor. Bu konuda da ilk hedefimiz mikro uydu fırlatma sistemi projesi ki burada da ilk hedefimiz 100 KG ağırlığındaki bir faydalı yükü en az 400 KM civarında bir alçak dünya yörüngesine yerleştirmek. Bunun da 2025 yılına kadar gerçekleşmesini bekliyoruz. Fırlatmanın yapılacağı alan, test alanları vesaire konusundaki çalışmalar devam ediyor. Bu konuda da enikonu çalışmalar sürdürülüyor. Tabii bu arka arkaya devam eden çalışmalar olacak. Bu projenin akabinde de daha yüksek irtifada, daha ağır uyduların yerleştirilmesiyle ilgili projeler devam edecek. Test çalışmalarımız başarıyla yürüyor. Şu tabii önemli; artık Türkiye uzaya erişebilen bir ülke oldu. Uzaya inip çıkmak değil, uzaydan manevra yaptırabilen bir ülke oldu. Tabii uzaya çıkma projelerinde en önemli parametrelerden bir tanesi roket motorları. Bu alanda da tüm teknolojiler paralelinde çalışmalarımız var. Gerek katı, gerek sıvı, gerekse hibrit yakıtlı roketlerle ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Burada da aldığımız mesafeler gerçekten çok memnuniyet verici.

SİSMİK GEMİLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Gemi inşaat sanayii aslında Türkiye olarak en kuvvetli olduğumuz alanlardan birisi. Gerek askeri tersanelerimiz, gerekse sivil tersanelerimiz bu alanda oldukça ileri yeteneklere sahipler. Burada biraz geride kaldığımız, belki de biraz eksik kaldığımız alan tasarımlar idi. Tasarımda da gerçekten iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Oruç Reis bir Savunma Sanayii projesi olarak yürütüldü ve 2012'de imzalanan anlaşma sayesinde 2017'de sistem aktif oldu, yüzde 70'e yakın bir yerlilik oranı bu gemimizde de var. Tabii Savunma Sanayii Başkanlığı, projeleri sadece TSK veya güvenlik güçleri talepleriyle oluşan projeler olmayabiliyor. Çeşitli kamu kuruluşlarında da bizim yeteneklerimiz çerçevesinde içinde kalan talepleri olduğunda bu projeleri onların Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktardığı paralarla yürütmemiz mümkün, Oruç Reis de bunlardan birisidir.

ORUÇ REİS'İN ÖZELLİKLERİ

Oruç Reis'in yetenekleri veya yeni bir talep gelirse buradan neler istenebileceği yine ilgili makamların başta da Madem Teknik Arama Genel Müdürlüğü'nün talebiyle olacak. Ama şu anda sismik araştırma gemimiz 3 boyutlu sismik araştırma kapasitesine sahip ve bunlarla donatılmış durumda. Daha ileri kabiliyetlerin tanımlanması durumunda şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz; Yerli sanayimiz bu yeni gelecek talebe ilişkin bütün yetenekleri sergileme kabiliyetine önemli ölçüde sahip olduklarını söylememiz mümkün. Burada amacın ne olduğu, ne tür bir arama yapılacağı, ne tür teknik özellikler istendiyse bunlar detaylı çalışmalar sonucunda yapılacaktır.

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