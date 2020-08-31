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    : Jandarma Genel Komutanlığında operasyonu: 5 gözaltı

    haberi... soruşturması kapsamında, 3'ü muvazzaf 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    Jandarma'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

    Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3'ü muvazzaf 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında halen görevde olan 2 üsteğmen ve 1 astsubay ile daha önce ihraç edilmiş 1 yüzbaşı ve 1 askeri öğrencinin örgütle bağlantısı tespit edildi.

    Bu kapsamda şüphelilerin yakalanmasına yönelik 3 ilde gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

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