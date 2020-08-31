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    • 31.08.2020 22:00
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    Son dakika: Büşra hemşireyi tehdit eden gözaltına alındı!

    Son dakika haberi... 'nde görev yapan Büşra hemşireyi üzerinden tehdit eden gözaltına alındı.

    O tehditçi gözaltına alındı!

    Son dakika haberi... 'nde görev yapan Büşra hemşireyi üzerinden tehdit eden gözaltına alındı.

    EMNİYETTEN AÇIKLAMA
    Emniyet Genel Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı. yapılan açıklamada, "Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan 'SKaanaltnok1' rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

    BAKAN KOCA SAHİP ÇIKMIŞTI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tehfit edilen Büşra hemşireye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sahip çıkmıştı. Koca açıklamasında "Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerine yer vermişti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı!
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