Son dakika haberi... Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan Büşra hemşireyi sosyal medya üzerinden tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı. yapılan açıklamada, "Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan 'SKaanaltnok1' rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır.



❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur pic.twitter.com/cpMwd28VMt — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 31, 2020

BAKAN KOCA SAHİP ÇIKMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tehfit edilen Büşra hemşireye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sahip çıkmıştı. Koca açıklamasında "Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerine yer vermişti.