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    • 31.08.2020 15:18
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    başladı! İşte ve öğrenci girişi

    başladı ve gündemde sıkça araştırılan konular arasında yer aldı. Lise eğitimini açıköğretim şeklinde okuyan adaylar ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yenileme tarihlerini belirledi, peki işlemler nereden ve nasıl yapılıyor? İşte ve öğrenci girişi ve merak edilen tüm bilgiler…

    MEB açık lise kayıtları başladı! İşte AÖL ilk kayıt ücreti ve öğrenci girişi

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt kılavuzunu yayınladı. Bu gelişme üzerine binlerce kişi açık lise kayıtlarının nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. AÖL ilk kayıt ücreti de belirlendi. Bugün başlayan açık lise ilk kayıtları hangi tarihe kadar devam edecek? AÖL başvuru yerleri belirlendi ve ücretin nereye yatırılacağı duyuruldu. işte ayrıntılar...

    AÖL İLK KAYIT NASIL YAPILIR?

    Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru
    Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasındadır.

    2. Başvuru Yeri
    İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.
    - Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenciler;
    - Kayıt için gerekli evraklarıyla öncelikle halk eğitimi merkezi müdürlüğüne
    başvurarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır.
    - Halk eğitimi merkezi müdürlükleri eksik evrak ve evrakında eksik bilgi olan
    öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim almayacak ve eksik belgeyle işlem yapmayacaktır.
    - Ön kayıt işlemi gerçekleşen öğrenci ilk kayıt sınav ücretini anlaşmalı bankalara
    yatıracaklardır.
    - Eksik belge ve bilgiyle ilk kayıt alan halk eğitimi merkezi müdürlüğü, öğrencinin
    ilk kayıt evrakındaki eksik belge ve bilgileri tamamlamakla yükümlüdür.

    AÖL İLK KAYIT SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

    Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "sınav ücretini" ödemek zorundadır. 2020 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalarayatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)
    Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.
    İlk kayıt için yatırılan sınav ücreti, ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.
    Halk eğitimi merkezi müdürlüklerine ön kaydını yaptırdıktan sonra İlk Kayıt Sınav Ücretini T.C Kimlik Numarası beyan etmek suretiyle anlaşmalı bankalara yatırmayan ve ilk kayıt evraklarında belge ve bilgi eksikliği olan öğrencilerin ilk kayıtları silinecektir.
    İlk Kayıt Sınav Ücretini Aşağıdaki Şekillerde Yatırabilirsiniz:
    Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.
    1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile ilk kayıt sınav ücretini
    yatırabilirsiniz.
    2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet
    bankacılığını kullanarak ilk kayıt sınav ücretini yatırabilirsiniz.
    3- İlk kayıt sınav ücretini anlaşmalı bankaların ATM'lerinde yatırılmaktadır.
    4- ATM'lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz.
    5-Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait ve doğru olması gerekmektedir.
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