EBA tekrar izle! 31 Ağustos Pazartesi EBA ders tekrarları izle! İlkokul, ortaokul, lise

MOBİL UYGULAMA

EBA üzerinden sunulacak alt yapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek. EBA canlı ders uygulaması aracılığıyla öğretmenler öğrencilerle her gün canlı ders yapabilecek. Bu uygulamanın dışında öğretmenler, tercih ettikleri çevrim içi uygulamalarla canlı ders çalışmaları gerçekleştirecek.

Ders kitapları "www.eba.gov.tr" adresinden görülebilecek. Ayrıca hazırlık döneminde kullanabilecek çalışma kitaplarına da "uzaktanegitim. meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek. Öğrenciler, bu dönemde okuma, anlama ve matematik becerilerini geliştirmek için hazırlanan uygulamaları telefonlarına indirerek akademik ve sosyal becerilerini geliştirebilecek.