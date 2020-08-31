CHP'li belediye başkanı mafyalığa soyundu. Olay dün Muğla Fethiye'de yaşandı. Çağlar Özbakır (30) otomobiliyle trafikte ilerlerken, arkasından gelen aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı. İddiaya göre, Özbakır'a hakaret eden bu iki kişi otomobilini de tekmeledi. Karakola giden genç adam, şehir magandalarının Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile korumasının olduğunu iddia etti.
Özbakır, "Araçta kadın olduğunu söylememe rağmen başkan ve koruması kız arkadaşımın olduğu tarafın camını kırdılar ve otomobilimin kapısını zorladılar" diye konuştu.
Özbakır, "Araçta kadın olduğunu söylememe rağmen başkan ve koruması kız arkadaşımın olduğu tarafın camını kırdılar ve otomobilimin kapısını zorladılar" diye konuştu.