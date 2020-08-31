Tekne sahibi ve kaptanı Nadir Karabiber, yeni av sezonuna çok çalışarak en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Av sezonunun ilk dakikalarında denk gelen kısmetleri için ağları denize bıraktıklarını belirten Nadir Karabiber, "Mutluyuz, umutluyuz. Allah'a şükürler olsun ekmeğimizi aldık, iyi başladık. Bu pandemi döneminde vatandaşa dünyanın tek doğal besini olan balığı ucuz şekilde yedirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.







25 TON BALIK

Teknenin kaptanlarından Naci Karabiber ise, "Birinci operasyonumuzda 5 ton balık çıkmıştı. İkinci operasyonumuzda 20 ton kadar balık çıktı. Vatandaşlarımıza taze ve ucuz balık yedireceğiz. Bu akşam 25 ton balık topladık. Allah'ın izniyle yeni av sezonunun ilk gecesine çok iyi başladık. İnşallah böyle devam eder" dedi.