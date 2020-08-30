uzaktanegitim.meb.gov.tr: Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 31 Ağustos 2020'de başlayacak eğitim programına ilişkin genelge yayımlandı. Canlı ders uygulamaları yoluyla yapılacak eğitimlerde, öğretmenlere örnek olması için programlara yönelik elektronik ortamda çok sayıda etkinlik örneği hazırlandı. EBA'ya ise öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor. Birçok öğrenci ve veli arama motorlarından EBA TV'yi izlemek için araştırmalar yapmaya devam ediyor. İşte, EBA TV canlı yayın izle! EBA öğrenci giriş ekranı! İlkokul, ortaokul, lise frekans ayarları!
Geçen eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden "kritik konu ve kazanımlar" belirlenerek derslere ait programlar hazırlandı. İlgili kademe, sınıf ve ders adına göre bölümlenmiş programlara MEB'in "http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" internet adresinden ulaşılabilecek. Bakanlık, bu kapsamda, programlar ile öğretmenlere örnek olması için bu programlara yönelik elektronik ortamda 4 bin 25 sayfadan oluşan 1215 etkinlik örneği yayımladı.
Gerek yüz yüze eğitimde gerekse uzaktan eğitimde de kullanılabilecek etkinlikleri öğretmenler, ilgili dersin programında yer alan kazanımları öğrencilerin ulaşmaları kaydıyla, okulun veya öğrencinin durumuna göre, doğrudan kullanabilecek, uyarlayabilecek veya kendi etkinliğini hazırlayıp uygulayabilecek.
Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak. EBA üzerinden sunulacak alt yapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek. Canlı ders uygulamaları, öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında devam edecekleri sınıfın öğretmenleri tarafından yapılacak. Uygulamanın hayata geçirilebilmesi için okullarda oluşacak şubelere 24-28 Ağustos tarihlerinde okul idareleri tarafından sınıf ve branş öğretmeni görevlendirilecek.
Canlı dersler için etkinlik örnekleri hazırlandı
Canlı ders uygulamaları yoluyla yapılacak eğitimlerde, öğretmenlere örnek olması için programlara yönelik elektronik ortamda çok sayıda etkinlik örneği hazırlandı. Etkinlik örneklerine "http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" internet adresinden ulaşılabilecek.
Yüz yüze eğitim başladığında 23 Mart tarihinden itibaren gerek TRT EBA TV kanalları gerekse EBA canlı ders uygulamaları veya özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden sürdürülen eğitimlerin amacına ulaşıp ulaşmadığı sınıf öğretmenleri veya branş öğretmenleri tarafından değerlendirilecek.
Üst sınıftaki kazanımlara temel teşkil eden alt sınıf kazanımlarının öğrencilere edindirilemediği ve öğrenme eksikliğinin devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda önce alt sınıfa ait konu ve kazanımlar işlenecek, sonrasında yeni konu ve kazanım/kazanımlara devam edilecek. Bu amaçla MEB'in hazırladığı derslere ait program haritalarından yararlanılacak.
Hayat boyu öğrenme kurumlarında görev yapan öğretmenler, 31 Ağustos itibarıyla ilgili mevzuat kapsamında görevlerine devam edecek.
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EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.
EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, eba.gov.tr'ye girildikten sonra, önce öğrenci butonuna sonra EBA Hesabı Oluştur butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:
- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.
- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas
- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.
- Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve Şifre Oluştur butonuna tıkla.
- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas."
Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında Ana Sayfaya ulaşılıyor.