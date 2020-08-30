Coronavirüs salgını, dünyayı esir aldı. Duyarsız vatandaşların uyarılara ve kurallara aldırmaması nedeniyle vaka sayılarında artış yaşandı. Yetkililer düğmeye bastı. İl bazında kısıtlamalar alındı. Son olarak İstanbul Valiliği de COVİD- 19 tedbirleri kapsamında alınan önlemleri açıkladı. Düğünlerde dans ve oyunun yasaklandığı vurgulandı.

Önlemler şöyle sıralandı:

Tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek.

Düğün ve nikâh salonlarında sandalye ve koltuk düzeni toplam kapasitenin azami 1/3'ünü aşmayacak, fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulacak.

Düğünlerde oyun ve dans gibi faaliyetlere müsaade edilmeyecek.

Düğün ve nikâhlarda yemek verilmesi de dahil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ ikram (paketli su servisi hariç) yapılmayacak.

Gelin-damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocuklar, merasimlere katılamayacak.