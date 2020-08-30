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    • 30.08.2020 Gazete
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    Kördüğün! 'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı

    Mega kent ’da COVİD-19 tedbirleri artırıldı. Düğün ve kına gecesinin kapalı alanda yapılması yasaklandı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların da törenlere katılamayacağı açıklandı.

    Kördüğün!

    Coronavirüs salgını, dünyayı esir aldı. Duyarsız vatandaşların uyarılara ve kurallara aldırmaması nedeniyle vaka sayılarında artış yaşandı. Yetkililer düğmeye bastı. İl bazında kısıtlamalar alındı. Son olarak İstanbul Valiliği de COVİD- 19 tedbirleri kapsamında alınan önlemleri açıkladı. Düğünlerde dans ve oyunun yasaklandığı vurgulandı.

    Önlemler şöyle sıralandı:
    Tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek.
    Düğün ve nikâh salonlarında sandalye ve koltuk düzeni toplam kapasitenin azami 1/3'ünü aşmayacak, fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulacak.
    Düğünlerde oyun ve dans gibi faaliyetlere müsaade edilmeyecek.
    Düğün ve nikâhlarda yemek verilmesi de dahil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ ikram (paketli su servisi hariç) yapılmayacak.
    Gelin-damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocuklar, merasimlere katılamayacak.

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