Gazi Koşusu 2020 ne zaman? 94’üncü Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda izlenecek?

30 Ağustos tarihinde düzenlenen 94'üncü Gazi Koşusu için heyecan dolu geri sayım başladı. Her yıl merakla beklenen Gazi Koşusu bugün 94'üncü kez gerçekleştirilecek ve büyük yarışa 14'ü erkek, 1'i dişi olmak üzere 3 yaşlı 15 safkan İngiliz tayı katılacak. Bu yıl seyircisiz düzenlense de televizyon ekranlarında da yayınlanacak olan 2020 Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonun kimin olacağı merakla bekleniyor, işte ayrıntılar…
2020 GAZİ KOŞUSU SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Veliefendi Hipodromu'nda yarışacak 15 safkanın katılacağı 94. Gazi Koşusu 30 Ağustos Pazar Günü Saat 17:15'de Kanal D'de yayınlanacak. Gazi Koşusu'na bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmayacak. Her sene Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen ve yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği "Derbi" bu sene seyirciden mahrum düzenlenecek.
ÖDÜL KATLANARAK ARTIYOR
Birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin TL. Şampiyon safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 503 bin 125 TL'lik yetiştiricilik primi ile tutar 2 milyon 958 bin 375 TL olacak.
REKOR JOKEY AHMET ÇELİK'TE
Bu sene de yarışacak jokeylerden Ahmet Çelik, koşunun üst üste kazanma rekoruna sahip bulunuyor. Çelik, üst üste 5 kez Gazi Koşusu'nu kazandı.
GAZİ KOŞUSUNUN TARİHÇESİ
Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927'de 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından beri Gazi Koşusu galiplerine verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.