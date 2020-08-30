Gazi Koşusu 2020 ne zaman? 94’üncü Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda izlenecek?

2020 GAZİ KOŞUSU SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Veliefendi Hipodromu'nda yarışacak 15 safkanın katılacağı 94. Gazi Koşusu 30 Ağustos Pazar Günü Saat 17:15'de Kanal D'de yayınlanacak. Gazi Koşusu'na bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmayacak. Her sene Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen ve yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği "Derbi" bu sene seyirciden mahrum düzenlenecek.

ÖDÜL KATLANARAK ARTIYOR



Birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin TL. Şampiyon safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 503 bin 125 TL'lik yetiştiricilik primi ile tutar 2 milyon 958 bin 375 TL olacak.

REKOR JOKEY AHMET ÇELİK'TE



Bu sene de yarışacak jokeylerden Ahmet Çelik, koşunun üst üste kazanma rekoruna sahip bulunuyor. Çelik, üst üste 5 kez Gazi Koşusu'nu kazandı.