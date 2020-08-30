



Atatürk'e uzun yıllar hizmet eden emir eri Hasan Naili Ünal'ın paylaştığı anısına göre Atatürk, Büyük Taarruz öncesi Sultan Alparslan'ı rüyasında gördü. Alparslan, "Taarruz'u 26'sında başlat, biz de sizinle birlikte olacağız" dedi.





Yaşananları Sabah'a anlatan Emekli General Bulut Ömer Mimiroğlu'nun verdiği bilgiye göre Ünal ile Foça'da görev yaptığı sırada tanıştı. Ünal, Mimiroğlu'na Mustafa Kemal Paşa ile ilgili birçok anısını anlattı. Bunlardan birisi de işgal güçlerinin yurttan kovulmasındaki en önemli aşama olan Büyük Taarruz esnasında, Mustafa Kemal Paşa'nın gördüğü rüya oldu.