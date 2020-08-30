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    • 31.08.2020 05:00
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    ’da orman ına müdahale sürüyor

    ’nın Nallıhan ilçesi Yeşilyurt, Beyalan Mahallesi yakınlarındaki Karakiris dağında dün öğlen saatlerinde başlayan ve kontrol altına alınamayan a itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, 2 uçak, 68 Arazöz, 5 Dozer, 1 Yönetim Helikopteri ile müdahale ediliyor. Ayrıca , , , ve gibi illerden de itfaiye erleri yangın alanına sevk edildi.

    'nın Nallıhan ilçesi Yeşilyurt, Beyalan Mahallesi yakınlarındaki Karakiris dağında dün öğlen saatlerinde başlayan ve kontrol altına alınamayan a itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

    Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, 2 uçak, 68 Arazöz, 5 Dozer, 1 Yönetim Helikopteri ile müdahale ediliyor. Ayrıca , , , ve gibi illerden de itfaiye erleri yangın alanına sevk edildi.

    Alevlerin ise Zaimoglu ve Yesilyurt köylerinde önlem amaçlı evler boşaltılırken, köylülerde ekiplere yardım ediyor. Ayrıca 'den gelen tanker uçak Sapanca gölünden aldığı suyla müdahale ettiği öğrenildi.

    Mahalle sakinlerinden Refik Erdem, "Yangının çıkış nedeni bilmiyoruz. Yangın var diye tüm köyleri uyardık. Köylüler yangına müdahale etmeye gitti ama bir çoğumuz yaşlıyız. Yangın çıkış yerinden 6-7 kilometre uzaklığa kadar yayıldı. İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum bu saatte halen geliyorlar" dedi.

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