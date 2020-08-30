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    • 30.08.2020 Gazete
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    16 bin üniversite öğrencisine staj

    öncülüğünde, Hazine ve 'nın desteğiyle üniversite öğrencileri için hazırlanan staj seferberliği meyvesini verdi. Salgın nedeniyle staj imkanı bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde staj yapabilecek.

    16 bin üniversite öğrencisine staj

    Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde, Hazine ve 'nın desteğiyle üniversite öğrencileri için hazırlanan staj seferberliği meyvesini verdi. Salgın nedeniyle staj imkanı bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde staj yapabilecek. Değerlendirmelerin ardından 16 bin üniversite son sınıf öğrencisi havuzunda yer aldı. Staj imkanı bulan öğrenciler yaklaşık 780 lira ücret alacak ve sigortaları yapılacak. Böylece İşte olduğu gibi stajda da bir dönem kapıları açan "hamili kart yakinimdir" devri kapandı. Artık staj yapmak isteyen de eleman arayan da stajyer havuzuna girecek.

    HAZAL ATEŞ

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