





21:00-23:00 saatleri arasında ise toplu taşıma yapılan gar/istasyonlar, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri (AVM), elektronik oyun salonları, internet cafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde gerçekleştirildi.

Uygulama, 63 bin 591 personel ve 411 dedektör köpeği ile 6 bin 923 noktada düzenlendi.

TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2020-10) uygulamasında; çeşitli suçlardan aranan 1.281 şahıs yakalandı. 2'si çocuk 24 kayıp şahıs bulundu. 1.488 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 336 şahıs gözaltına alındı.