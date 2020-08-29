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    • 29.08.2020 19:32
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ve Aşure Günü paylaşımı

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ve Aşure Günü dolayısıyla Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Erdoğan payaşımında "Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım

    Başkan ve Aşure Günü dolayısıyla Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

    Erdoğan payaşımında "Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

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