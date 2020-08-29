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    • 29.08.2020 08:51
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    Son dakika: 2 gemisi peş peşe Boğazı'ndan geçti

    Son dakika haberi... gemileri peş peşe Boğazı'ndan geçerek 'e açıldı. Gemilerin geçişine botu da eşlik etti. Yaklaşık yarım saatte Köprüsü altına ulaşan gemilerin güvertesinde silahlı askerlerin olduğu görüldü.

    Askeri gemiler İstanbul Boğazı'nda
    Rus Donanmasının filosuna bağlı olan SB-38 Borda numaralı askeri römorkör ve 908 Borda numaralı Amiral Zakharin adlı mayın tarama gemisi saat 06.45 sıralarında 'nden Boğazı'na peş peşe giriş yaptı.



    Askeri gemilerin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge komutanlığına bağlı botu da eşlik etti. Yaklaşık yarım saatte Köprüsü altına ulaşan gemilerin güvertesinde silahlı askerlerin olduğu görüldü. Yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı.
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    Haberler Güncel Son dakika: 2 Rus askeri gemisi peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti
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