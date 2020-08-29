Okullar ne zaman açılacak? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar mı başlayacak? Okula hangi sınıflar başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? Okula hangi sınıflar başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 2020 – 2021 eğitim öğretim dönemi için açıklama geldi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, okulların ne zaman açılacağı ve hangi sınıfların başlayacağına ilişkin bilgiler geldi. Okullar ne zaman açılacak sorusu sık sık sorgulanıyor. Peki, okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Okula hangi sınıflar başlayacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakan Selçuk konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Net ve belirlenmiş bir cevabının aylar öncesinden olamayacağı, sürekli bir değerlendirmeye muhatap olması gerektiği söyleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının tek başına karar alıp da söylemesi, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde alınabilecek bir karar olmasından dolayı mümkün değil. Prensipler belirlenmeli.
Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların yüz yüze eğitim almasını tabii ki çok istiyoruz ama salgının seyrine ilişkin sayılar yayınlanıyor. Salgının seyrinin nasıl gittiğine ilişkin olarak okulların hangi, ne şekilde, hangi sınıflarda açılacağının çok net olarak kurulun tavsiyesi doğrultusunda yapılması söz konusu. Bütün halkımız şunu bilsin hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız ve bunun gereği neyse bunu yaparız. Bizim ödevimiz ortaya çıkabilecek eksiklikleri tamamlamaktır. 21 Eylül'de belirli sınıflarda bazı sınıfları başlatacağız.
HANGİ SINIFLAR BAŞLAYACAK?
Okullara hangi sınıfların başlayacağı henüz duyurulmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
UZAKTAN EĞİTİM BAŞLAYACAK
Okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim ile açılacak.
MEB, UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİNİN YOL HARİTASINI AÇIKLADI
Milli Eğitim Bakanı Selçuk imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 31 Ağustos-18 Eylül tarihlerinde yapılacak uzaktan eğitim sürecinde, tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 31 Ağustos 2020'de başlayacak eğitim programına ilişkin genelge yayımlandı.
Buna göre, 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik eğitim programı uygulamasına başlanacak. 18 Eylül'e kadar sürdürülecek uzaktan eğitimde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek öğrenme eksikliklerinin giderilmesine öncelik verilecek.
Geçen eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden "kritik konu ve kazanımlar" belirlenerek derslere ait programlar hazırlandı. İlgili kademe, sınıf ve ders adına göre bölümlenmiş programlara MEB'in "http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" internet adresinden ulaşılabilecek. Bakanlık, bu kapsamda, programlar ile öğretmenlere örnek olması için bu programlara yönelik elektronik ortamda 4 bin 25 sayfadan oluşan 1215 etkinlik örneği yayımladı.
Gerek yüz yüze eğitimde gerekse uzaktan eğitimde de kullanılabilecek etkinlikleri öğretmenler, ilgili dersin programında yer alan kazanımları öğrencilerin ulaşmaları kaydıyla, okulun veya öğrencinin durumuna göre, doğrudan kullanabilecek, uyarlayabilecek veya kendi etkinliğini hazırlayıp uygulayabilecek.
Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak.
EBA üzerinden sunulacak alt yapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek.
Canlı ders uygulamaları, öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında devam edecekleri sınıfın öğretmenleri tarafından yapılacak. Uygulamanın hayata geçirilebilmesi için okullarda oluşacak şubelere 24-28 Ağustos tarihlerinde okul idareleri tarafından sınıf ve branş öğretmeni görevlendirilecek.