Okullar ne zaman açılacak? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar mı başlayacak? Okula hangi sınıflar başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? Okula hangi sınıflar başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 2020 – 2021 eğitim öğretim dönemi için açıklama geldi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, okulların ne zaman açılacağı ve hangi sınıfların başlayacağına ilişkin bilgiler geldi. Okullar ne zaman açılacak sorusu sık sık sorgulanıyor. Peki, okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Okula hangi sınıflar başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Net ve belirlenmiş bir cevabının aylar öncesinden olamayacağı, sürekli bir değerlendirmeye muhatap olması gerektiği söyleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının tek başına karar alıp da söylemesi, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde alınabilecek bir karar olmasından dolayı mümkün değil. Prensipler belirlenmeli.