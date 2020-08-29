Neuralink nedir? Neuralink nerelerde kullanılacak? Neuralink çipi beyni kontrol mü edecek?

Son dönemdeki araştırmalar, bir kişinin beynindeki nöronların okunabildiğini göstermiş olsa da, mevcut teknoloji sınırlı ve külfetliydi.

Musk'ın tanıttığı 'Link' adlı çip ise bir madeni para büyüklüğünde ve kulağın arkasına yerleştirilen, insan saçının dörtte biri genişliğinde 4 elektrot iplikten ve onlara bağlı bir çipten oluşuyor.

Tanıtımında, söz konusu çipin 'bir akıllı saatten beklenebilecek tüm özelliklere sahip olduğunu' söyleyen Musk, çipin endüktif olarak şarj edildiği bilgisini paylaştı.

Çipin 'Tesla' arabalarının otomatik pilotunu kontrol etmek için de kullanılabileceğini belirten Musk, çipin bir gün oyun oynamak için de kullanılabilme ihtimalinin 'yüzde 100' olduğunu vurguladı. Musk, çipin ayakta tedavi prosedürü ile bağlanabileceğini, ancak elektrotları beynin içindeki kan damarlarına çarpmayacak kadar hassas bir şekilde yerleştirebilecek 'harika bir robota' gerek olduğunu dile getirdi.