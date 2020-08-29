Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.08.2020 20:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.08.2020 21:05
    ABONE OL

    kongresinde terör sloganları atıldı! Bir gazetecinin kafasında sandalye parçalandı

    ’da bugün olaylı bir i yaşandı. CHP’li gençler CHP Başkanı’nı seçmek için sandık başına gitti. ’nda gerçekleşen Kongre’de DHKP-C VE ’lilerin kullandığı "bu meydan kanlı meydan" sloganları atıldı. Marjinal grupların bulunduğu olaylı seçimde, CHP İl Gençlik Kolları üyeleri kavgaya tanık olan bir gazetecinin kafasında sandalye kırdı. Oy kullanma kabinleri dağıldı. Oy pusulaları ve zarflar yerlere saçıldı.

    Olaylı CHP kongresinde gazetecinin kafasında sandalye kırıldı!

    Gün geçtikçe 'lileşen ve DHKP-C terörünü kutsayan teşkilatlarında iş çığırından çıkmaya başladı. Yeni CHP'nin pilot il olarak seçtiği 'de bugün olaylı bir teşkilat i yaşandı. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan 'nda CHP Kongresi gerçekleşti.

    Kongrede DHKP-C terör örgütü ve HDP'nin attığı "bu meydan kanlı meydan" sloganları atıldı.

    Kavganın da çıktığı kongrede gazetecilere saldırıldı. Yerel gezeteci Tenzile Aşçı'nın telefonu kırılırken, basın masasında bulunan çok sayıda bilgisayar parçalandı.

    Gazeteci Oktay Güçtekin de saldırıya maruz kaldı. Kalabalık grup Güçtekin'e saldırarak kafasına saldalye parçalandı.

    Oy kullanma kabinleri dağıldı. Oy pusulaları ve zarflar yerlere saçıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel CHP İzmir İl Gençlik Kolları kongresinde terör sloganları atıldı! Bir gazetecinin kafasında sandalye parçalandı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri