Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.08.2020 19:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.08.2020 20:02
    ABONE OL

    Son dakika: duyurdu: 20 bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı

    Son dakika haberi... (), 20 bin öğretmen ataması için tercih başvurularının açıldığını bildirdi. Adaylar, kurum tercihlerini 28 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapabilecekler.

    Öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı!

    Son dakika haberi... (), 20 bin öğretmen ataması için tercih başvurularının açıldığını bildirdi.

    TERCİH TARİHLERİ
    Buna göre, adaylar, kurum tercihlerini 28 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapabilecekler.

    Sonuçlar, 1 Eylül 2020 tarihinde yine http://turkiye.gov.tr'den açıklanacak.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
    20 Bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı. Adaylar, kurum tercihlerini 28 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapabilecekler. Sonuçlar, 1 Eylül 2020 tarihinde yine http://turkiye.gov.tr'den açıklanacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: 20 bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri