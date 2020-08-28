Bursluluk sınavı ne zaman? 2020 Bursluluk sınavı gözetmen ücreti ne kadar?

BURSLULUK SINAVI KONULARI 2020!

MEB Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını duyurdu.

Bakan Selçuk İOKBS sınavına katılan öğrenciler için " "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar.Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı.Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."dedi.

BURSLULUK SINAVI GÖZETMEN ÜCRETİ 2020

2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için; Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Liseye Geçiş Sınavı/Mazeret (Hafta Sonu) Sınavlarında; Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yrd., Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ve Yardımcı Engelli Gözetmenlere anılan Usul ve Esaslar kapsamında ödenecek sınav ücretleri şu şekildedir:

* Bina Sınav Komisyon Başkanı 247.22 TL

* Bina Komisyon Üyesi 211.20 TL

* Salon Başkanı 214.69 TL

* Cezaevi Salon Başkanı 214.69 TL

* Gözetmen 208.19 TL

* Cezaevi Gözetmen 208.19 TL

* Yedek Gözetmen 156.14 TL

* Yardımcı Engelli Gözetmen 260.23 TL

* e-Sınav Uygulama Sorumlusu 195.18 TL

* e-Sınav Salon Başkanı 169.16 TL

* e-Sınav Salon Gözetmeni 156.13 TL