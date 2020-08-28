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    • 28.08.2020 Gazete
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    AK Mayıs ya da Haziran’da olacak

    Başkan , il kongrelerine katılacak. Önümüzdeki Şubat’ta yapılması planlanan AK , Mayıs ya da Haziran’da olacak.

    Kongre kararı
    Pandemi, kongre sürecinde aksamalara neden oldu. Büyük kalabalıkların bir araya gelmesini önlemek amacıyla kongre sürecine ara verilmişti. İlçe kongrelerinin önümüzdeki Kasım ayına kadar tamamlanması planlanıyor. Aralık ayından itibaren de il kongrelerinin başlanması hedefleniyor. Başkan il kongrelerinin bazılarına bizzat, bazılarına video konferans yolu ile katılmayı planlıyor. Şubat'ta yapılması öngörülen AK Mayıs veya Haziran'a ertelendi.

    EL-MEŞRİ'Yİ KABUL ETTİ
    Erdoğan, Libya Yüksek Konseyi Başkanı Halid El-Meşri'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.



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