Pandemi, AK Parti kongre sürecinde aksamalara neden oldu. Büyük kalabalıkların bir araya gelmesini önlemek amacıyla kongre sürecine ara verilmişti. İlçe kongrelerinin önümüzdeki Kasım ayına kadar tamamlanması planlanıyor. Aralık ayından itibaren de il kongrelerinin başlanması hedefleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan il kongrelerinin bazılarına bizzat, bazılarına video konferans yolu ile katılmayı planlıyor. Şubat'ta yapılması öngörülen AK Parti Büyük Kongresi Mayıs veya Haziran'a ertelendi.
EL-MEŞRİ'Yİ KABUL ETTİ
Erdoğan, Libya Yüksek Konseyi Başkanı Halid El-Meşri'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
EL-MEŞRİ'Yİ KABUL ETTİ
Erdoğan, Libya Yüksek Konseyi Başkanı Halid El-Meşri'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.