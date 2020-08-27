ÖSYM ek yerleştirme ne zaman başlıyor? Ek yerleştirme boş kontenjanlar taban puanları!

Ek yerleştirme ne zaman başlıyor? ÖSYM ek yerleştirme boş kontenjanlar taban puanları ne kadar? YKS tercih sonuçları açıklandı ve binlerce öğrenci üniversite kazanmanın sevincini yaşadı. Ancak istediği bölümlere yerleşemeyen adaylar da oldu. Bu adaylar ise ek yerleştirme ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Ek yerleştirme boş kontenjanlar taban puanları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte ek yerleştirme tarihleri ve tercih kılavuzu!

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından ek yerleştirme tarihleri henüz açıklanmadı. Üniversite kayıtlarının 4 Eylül'de biteceği düşünülürse, Eylül ayının ikinci haftasında ek yerleştirmenin başlayacağı hesap ediliyor.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmesi geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yine beklenmiyor.