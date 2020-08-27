ÖSYM ek yerleştirme ne zaman başlıyor? Ek yerleştirme boş kontenjanlar taban puanları!

Ek yerleştirme ne zaman başlıyor? ÖSYM ek yerleştirme boş kontenjanlar taban puanları ne kadar? YKS tercih sonuçları açıklandı ve binlerce öğrenci üniversite kazanmanın sevincini yaşadı. Ancak istediği bölümlere yerleşemeyen adaylar da oldu. Bu adaylar ise ek yerleştirme ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Ek yerleştirme boş kontenjanlar taban puanları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte ek yerleştirme tarihleri ve tercih kılavuzu!
EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından ek yerleştirme tarihleri henüz açıklanmadı. Üniversite kayıtlarının 4 Eylül'de biteceği düşünülürse, Eylül ayının ikinci haftasında ek yerleştirmenin başlayacağı hesap ediliyor.
Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmesi geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yine beklenmiyor.
EK YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
"Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır."
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Üniversiteye yerleşen adaylar kayıtlarını 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Üniversite için elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 aralığında yapılacak.
Buna göre kayıt işlemlerinin 4 Eylül'de bitmesinin ardından üniversiteler kalan boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirecek. Bildirim sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM hazırladığı kılavuzu adayların erişimine açacak.
YKS TERCİHLERİ SAYISAL VERİLERİ
Üniversiteye yerleşen toplam öğrenci: 781 bin 165
4 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 431 bin 380
2 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 349 bin 885
Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749
Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578