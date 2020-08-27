Nihat Hatipoğlu korona mı oldu? Nihat Hatipoğlu son durum… Nihat Hatipoğlu eşi oğlu kimdir?

Nihat Hatipoğlu son durum nedir? Nihat Hatipoğlu korona mı oldu? ATV ekranlarının sevilen isimlerinden Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu merak edilen konulardan birisi oldu. Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda "Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam" ve "Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz." açıklamasına yer verilmişti. Peki, Nihat Hatipoğlu korona mı oldu? İşte yanıtı!

NİHAT HATİPOĞLU KORONA MI OLDU?

Hatipoğlu attığı tweet ile hastalığını böyle açıklamıştı:

"Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum. Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun"