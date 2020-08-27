"TATİL BELDELERİNE VİRÜS HİÇ UĞRAMAMIŞ GİBİ BİR DURUM VAR"

Türkiye'de salgının başlamasının üzerinden 6 ay geçtiğini, bu süreçte medyada konunun uzmanlarının ve hekimlerin kontrollü sosyal yaşamın nasıl olması gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulunduğunu hatırlatan Kayıpmaz, tüm uyarı ve tavsiyelere rağmen lokantalarda, kafe ve benzeri işletmelerde maskesiz çalışan aşçı ve garsonların olduğunu gördüklerini aktardı.

Kayıpmaz, işletme girişlerinde ateş kontrolü için yakın mesafede duran görevlilerin de maskelerini burunlarını kapatacak şekilde kullanmadıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Yaygın kullanılan siyah bez maskelerin eve dönüşte yıkanıp yıkanmadığını merak ediyoruz. Özellikle tatil beldelerine sanki virüs hiç uğramamış gibi bir durum var. Sosyal mesafe unutulmuş. Bunlara neden uyulmadığını sorduğunuzda insanlar, salgının öneminin farkında olduğunu, çalışırken maske takmanın, sosyal mesafeye uymanın onlara zor geldiğini söylüyorlar ancak bu kadar hastaya ve vefata rağmen hala durumun ciddiyetinin farkında değiller.

Toplu taşıma aracına maskesiz binmemesi için uyardığınız kişi, tepki olarak yüzünüze öksürüyor. Böylece, vaka sayılarında artış kaçınılmaz oluyor. Özensiz davranan insanlar, evlerine virüsü de götürüyor. Kendilerinde basit belirtiler olsa da büyüklerini ve kronik hastalıkları olanları hasta ediyor. Bu da ağır hasta sayısına yansıyor."