Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.08.2020 13:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.08.2020 13:26
    ABONE OL

    'da operasyonu! ve yaşam malzemesi ele geçirildi

    'da İl Jandarma Komutanlığı'nın 'ya yönelik düzenlediği operasyonda 2 araç telsizi, 1 silah üstü gece görüş dürbünü ile , örgütsel doküman ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

    PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

    'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü /'ya yönelik düzenlenen operasyonda, ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, Başkale ilçesine bağlı Esenyamak Mahallesi'nin Tuluklu mezrası kırsalına operasyon düzenledi.

    Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde; 2 araç telsizi, 1 silah üstü gece görüş dürbünü ile patlayıcı, örgütsel doküman ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Van'da PKK operasyonu! Patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri