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    • 26.08.2020 16:27
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    Son dakika: MSB açıkladı: 'de ABD ile ortak eğitim

    MSB: Türk , Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. fırkateyni ve TCG korveti ile ABD muhribi WINSTON S.CHURCHILL tarafından 2020 günü, ’de deniz eğitimleri icra edilmiştir.

    MSB açıkladı: Doğu Akdeniz’de deniz eğitimi
    Milli Savunma Bakanlığı'nca, fırkateyni ve TCG korveti ile ABD muhribi Wınston S.Churchıll tarafından 'de deniz eğitimleri icra edildiği açıklandı.



    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Wınston S.Churchıll tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edilmiştir" denildi.



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